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Излишне строгая мать первоклассницы из Архангельска предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 30-летней жительницы областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

 По версии следствия, по месту жительства в городе Архангельске обвиняемая, выражая своё недовольство отношением к учебе дочери, которая в сентябре 2017 года пошла в первый класс, оскорбляла девочку и наносила ей побои руками, ремнем и скакалкой, причиняя физические и психические страдания.

 О происходящем в семье стало известно после того, как в июле текущего года девочка ушла из дома и рассказала о методах воспитания матери. После  этого пострадавшую доставили в детский центр, а в отношении матери возбудили уголовное дело. 

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что таким образом хотела повлиять на отношение дочери к учебе.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 декабрь 13:47 | : Происшествия

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