Житель Коряжмы поплатился свободой и автомобилем за неуместную шутку

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда Архангельской области от 31.10.2025, которым два ранее несудимых 29-летних жителя г. Коряжмы признаны виновными по п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

Суд установил, что осужденные 26.04.2025, проезжая по автодороге «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово», увидели припаркованный на обочине автомобиль с находящимся внутри потерпевшим. Выдавая себя за сотрудников наркоконтроля, злоумышленники подъехали к мужчине, в агрессивной форме под предлогом прохождения освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ посадили его в свой автомобиль, после чего направились в сторону кладбища и по дороге сообщили потерпевшему, что он должен переоформить на них принадлежащий ему автомобиль.

Осознав, что осужденные к правоохранительным органам отношения не имеют, потерпевший дождался момента, когда транспортное средство снизит скорость для совершения поворота, выпрыгнул из автомобиля на ходу и убежал, спрятавшись от виновных на территории кладбища.

Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора, что в соответствии с требованиями уголовного закона, используемый для совершения данного преступления автомобиль марки «JAC», принадлежащий одному из виновных, необходимо конфисковать в доход государства как средство совершения преступления.

Жалобы стороны защиты с доводами о невиновности оставлены судом без удовлетворения.