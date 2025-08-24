Вверх
Жители Коряжмы неудачно пытались похитить человека

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Коряжмы в возрасте 28 и 29 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «а, з» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

         Следствием установлено, что 26 апреля 2025 года в ночное время на автодороге в Котласском районе обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подъехали к припаркованному автомобилю, представились водителю сотрудниками полиции и потребовали проследовать с ними для прохождения медицинского освидетельствования. Водитель транспортного средства пояснил, что работает в такси, показал мобильный телефон, на экране которого был статус выполнения заказа. Обвиняемые забрали у него мобильный телефон, потребовали пересесть в их автомобиль, незаконно лишили его свободы и увезли в направлении городского кладбища, намереваясь в безлюдном месте потребовать от потерпевшего передать им денежные средства и переоформить на одного из них его автомобиль «Форд Фокус». Находясь в салоне автомобиля, пострадавший понял, что его ввели в заблуждение, и выпрыгнул из автомобиля по ходу его движения, после чего обратился в органы полиции. 

В ходе допроса обвиняемые пояснили следователю, что неудачно пошутили над ранее незнакомым мужчиной.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://news.1777.ru

22 сентябрь 10:16 | : Происшествия

