В Котласском районе мужики похитили мужика

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Коряжмы в возрасте 28 и 29 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

Следствием и судом установлено, что 26 апреля 2025 года в ночное время на автодороге в Котласском районе осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подъехали к припаркованному автомобилю, представились водителю сотрудниками полиции и потребовали проследовать с ними для прохождения медицинского освидетельствования. Водитель транспортного средства пояснил, что работает в такси, показал мобильный телефон, на экране которого был статус выполнения заказа. Осужденные забрали у него мобильный телефон, потребовали пересесть в их автомобиль, незаконно лишили его свободы и увезли в направлении городского кладбища, намереваясь в безлюдном месте потребовать от потерпевшего передать им денежные средства и переоформить на одного из них его автомобиль «Форд Фокус». Находясь в салоне автомобиля, пострадавший понял, что его ввели в заблуждение, и выпрыгнул из автомобиля по ходу его движения, после чего обратился в органы полиции.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигуранты пояснили следователю, что неудачно пошутили над ранее незнакомым мужчиной. В суде они признали свою вину.

Приговором Котласского городского суда им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.