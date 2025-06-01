На юге Архангельской области похитили мужчину шутки ради

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей Котласского района в возрасте 28 и 29 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 26 апреля 2025 года в ночное время на автодороге в Котласском районе подозреваемые подошли к припаркованному автомобилю, представились водителю сотрудниками полиции и потребовали проследовать с ними для прохождения медицинского освидетельствования. Водитель транспортного средства пояснил, что работает в такси, показал мобильный телефон, на экране которого был статус выполнения заказа. Подозреваемые забрали у него мобильный телефон, потребовали пересесть в их автомобиль и незаконно лишили его свободы и увезли потерпевшего в направлении городского кладбища. Находясь в салоне автомобиля, пострадавший понял, что его ввели в заблуждение, и выпрыгнул из автомобиля по ходу его движения, после чего обратился в органы полиции.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, проводится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемые признали свою вину и пояснили следователю, что неудачно пошутили над ранее незнакомым мужчиной.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.