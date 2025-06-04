Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Коряжмы спас свою репутацию выплатой алиментов

Ценой незапятнанной репутации для жителя Архангельской области стали 262 тысячи рублей, которые он выплатил на содержание своей дочери.

            По решению суда 50-летний житель г. Коряжма обязан выплачивать алименты в размере ¼ части своих доходов. Пока мужчина работал, алименты регулярно поступали бывшей семье, но затем выплаты прекратились, начал копиться долг.

            Должника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако назначенные ему судом обязательные работы не побудили мужчину принять меры к трудоустройству и погашению задолженности.

            В отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Дознаватель разъяснил подозреваемому, что избежать судимости он сможет только в случае полного погашения имеющейся задолженности в размере 262 тысячи рублей.

            Не желая пятнать свою репутацию, должник перечислил необходимую сумму, после чего уголовное дело в отношении него было прекращено.

            В настоящее время должник трудоустроился и текущие алименты удерживаются из его заработной платы.

(фото с https://news.myseldon.com)      

 

04 сентябрь 09:16 | : Происшествия

Главные новости


Час пик. Чисто московская история
Дровопильщик. Как это было в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (66)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20