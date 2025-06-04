Житель Коряжмы спас свою репутацию выплатой алиментов

Ценой незапятнанной репутации для жителя Архангельской области стали 262 тысячи рублей, которые он выплатил на содержание своей дочери.

По решению суда 50-летний житель г. Коряжма обязан выплачивать алименты в размере ¼ части своих доходов. Пока мужчина работал, алименты регулярно поступали бывшей семье, но затем выплаты прекратились, начал копиться долг.

Должника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако назначенные ему судом обязательные работы не побудили мужчину принять меры к трудоустройству и погашению задолженности.

В отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Дознаватель разъяснил подозреваемому, что избежать судимости он сможет только в случае полного погашения имеющейся задолженности в размере 262 тысячи рублей.

Не желая пятнать свою репутацию, должник перечислил необходимую сумму, после чего уголовное дело в отношении него было прекращено.

В настоящее время должник трудоустроился и текущие алименты удерживаются из его заработной платы.

