В Няндоме дружеское застолье чуть было не закончилось убийством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 1 октября 2025 года вечером в квартире дома по улице Североморская в городе Няндоме подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее судимому 42-летнему гостю нанес тому удары стеклянной бутылкой по голове. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

Подозреваемый пояснил следователю, что знакомая, с которой он встречался, пригласила к нему домой ранее незнакомого ему мужчину для совместного употребления спиртных напитков. В процессе застолья произошла словесная ссора, так как гость стал оказывать женщине знаки внимания, поэтому он применил к нему физическую силу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

