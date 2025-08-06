Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Няндоме дружеское застолье чуть было не закончилось убийством

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 1 октября 2025 года вечером в квартире дома по улице Североморская в городе Няндоме подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее судимому 42-летнему гостю нанес тому удары стеклянной бутылкой по голове. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. 

Подозреваемый пояснил следователю, что знакомая, с которой он встречался, пригласила к нему домой ранее незнакомого ему мужчину для совместного употребления спиртных напитков. В процессе застолья  произошла словесная ссора, так как гость стал оказывать женщине знаки внимания, поэтому он применил к нему физическую силу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

(фото с https://www.mvestnik.ru)  

03 октябрь 09:05 | : Происшествия

Главные новости


Как умирали Архангельский цирк и Архангельский трамвай
Марков Немировичу-Данченко из Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (53)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20