Под Рождество житель Няндомы пытался убить молотком надоедливого гостя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего города Няндомы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 6 января 2023 года утром в квартире дома по улице Строителей в городе Няндоме подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее судимому 38-летнему гостю, нанес тому множественные удары молотком по голове. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. Он прооперирован и находится в больнице.
После задержания подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что гость высказал ему претензию, что он якобы мешает тому спать. Между ними произошла словесная ссора, он разозлился и ударил потерпевшего молотком.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.