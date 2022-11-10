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Под Рождество житель Няндомы пытался убить молотком надоедливого гостя

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего города Няндомы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 6 января 2023 года утром в квартире дома по улице Строителей в городе Няндоме подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее судимому 38-летнему гостю, нанес тому множественные удары молотком по голове. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. Он прооперирован и находится в больнице.

После задержания подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что гость высказал ему претензию, что он якобы мешает тому спать. Между ними произошла словесная ссора, он разозлился и ударил потерпевшего молотком. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

09 январь 08:50 | : Происшествия

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