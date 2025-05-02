Пешеход из Холмогор нарушила все правила, но получила компенсацию

Прокурор Холмогорского района обратился в суд в защиту прав пенсионерки на компенсацию морального вреда.

Поводом для обращения в суд послужили итоги проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью женщины в результате дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что 01.03.2024 на участке автомобильной дороги «Подъезд к с. Холмогоры», 57-летний водитель, управляя автомобилем «Kia Sportage», допустил наезд на пожилую женщину, которая, проявив грубую небрежность и неосторожность, переходила проезжую часть перед близко идущим транспортным средством.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования прокурора удовлетворены, с водителя транспортного средства в пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.