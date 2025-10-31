Мастерицы из архангельского Преображенского храма помогают защитникам Отечества

Итоги года подвели прихожане архангельского Спасо-Преображенского храма, помогающие воинам. При храме действует мастерская, в которой постоянно трудятся более десяти человек.

«Наши мастерицы в уходящем году шили, вязали, готовили посылки, — рассказала руководитель мастерской Ольга Федоровна Парыгина. — Мы научились делать флисовые костюмы, брюки, балаклавы, нижнее белье, накостыльники, обувь для тех, у кого ампутированы ноги, трехслойные стельки. Только за последний месяц отправили нашим воинам около 500 единиц швейных изделий, в том числе 48 костюмов».

Настоятель храма священник Андрей Слиняков отметил, что на пожертвования прихожан в уходящем году закупались медикаменты и необходимые для воинов вещи. Всё это, как и сшитая приходскими мастерицами одежда, передавали на фронт через волонтерское движение «Феникс Архангельск». Также, по словам отца Андрея, прихожане уже больше двух лет плетут маскировочные сети.

Священник Андрей Слиняков благодарит всех, кто добрыми делами служит Богу и ближним, и желает им благословенных успехов в дальнейших трудах.