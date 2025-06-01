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Северодвинская фирма расплатилась с долгами собственной недвижимостью

На исполнении у судебных приставов г. Северодвинска находилось 36 исполнительных производств о взыскании с коммерческой фирмы, занимающейся электромонтажными работами, задолженностей на общую сумму более 3,7 млн. рублей. Основная часть долга фирмы — это непогашенные кредитные обязательства. Кроме того, имелись задолженности в пользу бюджета и юридических лиц.

В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом наложен арест на залоговое имущество, принадлежащее должнику на праве собственности: административно-производственное здание площадью более 1700 кв метров и земельный участок площадью 2070 кв метров.

После подготовки всех необходимых документов, арестованное имущество передали на принудительную реализацию. На торгах недвижимость была продана за 18,3 млн. рублей.

Этого хватило на погашение всех долгов фирмы и на оплату исполнительского сбора в размере 830 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства перечислены должнику.

 

15 июль 12:19 | : Скандалы

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