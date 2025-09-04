Жительница Архангельска пыталась порешить постылого супруга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 1 ноября 2025 года в квартире дома на проспекте Московский в городе Архангельске подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, нанесла удар ножом в грудную клетку 34-летнему супругу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков супруг ее ударил и забрал у нее телефон, чтобы узнать, с кем она общается. В ходе ссоры ударила супруга ножом, чтобы напугать.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР.