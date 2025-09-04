Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Архангельска пыталась порешить постылого супруга

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что в ночь на 1 ноября 2025 года в квартире дома на проспекте Московский в городе Архангельске подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, нанесла удар ножом в грудную клетку 34-летнему супругу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков супруг ее ударил и забрал у нее телефон, чтобы узнать, с кем она общается.  В ходе ссоры ударила супруга ножом, чтобы напугать.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

06 ноябрь 08:50 | : Происшествия

Главные новости


Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья
Возвращение героя. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (65)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20