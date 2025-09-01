Вверх
Архангелогородка пыталась успокоить супруга ударом ножа в грудь

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшейся у уголовной ответственности 43-летней жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 9 октября 2025 года вечером по месту жительства на улице Карпогорская в городе Архангельске подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, нанесла удар ножом в грудь 43-летнему супругу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что супруг стал ей высказывать претензии, что во время его отсутствия она общалась с другим мужчиной. В ходе ссоры ударила она супруга ножом, чтобы он успокоился.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

14 октябрь 08:56 | : Происшествия

