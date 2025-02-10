Архангелогородка вступилась за соседку и порезала ее милого дружка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 11 марта 2025 года вечером в квартире дома на проспекте Советских Космонавтов в городе Архангельске подозреваемая на почве личной неприязни ударила ножом в шею 39-летнего знакомого. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, он прооперирован и находится в больнице.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что в гостях у соседки между ней и сожителем последней произошел конфликт. Она высказала потерпевшему претензии, что тот плохо относится к своей сожительнице, и ударила его ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.