Сразу трех студенток техникума из Устьян обмишурили мошенники

В ОМВД России «Устьянский» с заявлением о мошенничестве обратились три студентки местного техникума. Все они поверили в легенду о крупном выигрыше, после того как под предлогом дополнительного заработка перевели несколько сотен рублей на сторонний номер банковской карты, якобы для дальнейшего вложения в криптовалюту. 

Для получения денежных средств им предложили сообщить по телефону свои персональные данные, номера банковских карт и коды из СМС-сообщений. В результате на потерпевших были оформлены кредитные карты, с которых осуществлен перевод денежных средств на различные торговые площадки.

Поняв, что их обманули, девушки обратились в полицию.

Примечательно, что все потерпевшие знали об уловках телефонных мошенников из средств массовой информации и профилактических бесед по месту учебы. Но даже это не уберегло их от обмана.

Сотрудники полиции еще раз обращаются к гражданам с просьбой критически относиться к сообщениям о внезапном выигрыше или быстром и гарантированном доходе от вложения денежных средств. Все это стандартные уловки телефонных мошенников. Не сообщайте посторонним свои персональные денные и коды безопасности из СМС сообщений. Берегите себя и свои сбережения!

 

09 октябрь 13:16 | : Происшествия

