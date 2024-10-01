Трое жителей Поморья обломались с попыткой разбогатеть на биржевой игре

В середине октября 66-летнему архангелогородцу поступил звонок якобы от представителя инвестиционной компании. В ходе общения по видеосвязи под предлогом дополнительного заработка от операций на бирже он убедил мужчину перечислить более 1 миллиона 100 тысяч рублей на сторонние счета. После совершения перевода «брокер» перестал выходить на связь и удалил всю переписку и информацию о сеансах связи. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Аналогичным образом была введена в заблуждение 70-летняя пенсионерка из Северодвинска. Поверив обещаниям о гарантированном заработке на инвестициях в ценные бумаги, она на протяжении месяца перечисляла денежные средства на номера мобильных телефонов, которые ей диктовали мошенники. Общая сумма причиненного женщине ущерба составила почти 1,4 миллиона рублей.

А 48-летняя бухгалтер из Коряжмы, получив в анонимном мессенджере предложение о выгодном вложении в акции, перевела свыше полутора миллионов рублей на несколько банковских карт, оформленных на физических лиц. «Вложения» потерпевшая также осуществляла на протяжении месяца, надеясь получить прибыль.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Примечательно, что все потерпевшие неоднократно слышали о подобных преступлениях из средств массовой информации, но сами не смогли распознать обман.

Сотрудники полиции напоминают, о недопустимости выполнения финансовых операций под диктовку третьих лиц и переводов денежных средств на телефоны и банковские карты неизвестных. Обещания гарантированного заработка от операций с ценными бумагами — одна из стандартных уловок телефонных мошенников. Будьте бдительны. Берегите себя и свои сбережения!