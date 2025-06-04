Вверх
Суд приговорил дом в Вилегодском округе к сносу

Вилегодский районный суд Архангельской области согласился с исковыми требованиями прокуратуры о возложении на администрацию Вилегодского муниципального округа обязанности принять меры к сносу аварийного дома № 5 по ул. Садовая в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области.   

Указанный многоквартирный дом, введенный в эксплуатацию в 1967 году и признанный аварийным в декабре 2015 года, полностью расселен, однако вопреки условиям региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в установленные сроки не снесен.

Меры для исключения доступа посторонних лиц на период до полного демонтажа аварийного дома муниципалитетом также не приняты.

Возможность свободного проникновения в здание многоквартирного дома, не исключая вероятности заноса в него горючих и взрывоопасных материалов, создает условия для совершения противоправных действий, в том числе террористического характера, и угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу граждан, в том числе несовершеннолетних, может привести к иным чрезвычайным ситуациям.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

 

04 сентябрь 14:46 | : Происшествия

