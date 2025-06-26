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Суд приговорил к сносу аварийный дом в Вилегодском округе

Вилегодский районный суд Архангельской области согласился с исковыми требованиями прокуратуры о возложении на администрацию Вилегодского муниципального округа обязанности принять меры к сносу аварийного дома № 12 по ул. Лесная в дер. Воронцово Вилегодского района Архангельской области.

Указанный многоквартирный дом, введенный в эксплуатацию в 1984 году и признанный аварийным в декабре 2015 года, полностью расселен, однако вопреки условиям региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в установленные сроки не снесен.

Меры для исключения доступа посторонних лиц на период до полного демонтажа аварийного дома муниципалитетом также не приняты.

Возможность свободного проникновения в здание многоквартирного дома создает вероятность заноса в него горючих и взрывоопасных материалов и условия для совершения противоправных действий, в том числе террористического характера, угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу граждан, в том числе несовершеннолетних, а также может привести к иным чрезвычайным ситуациям. 

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

02 июль 14:00 | : Скандалы

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