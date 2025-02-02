В Поморье подрядчик строительства социальных домов налетел на административку

Прокуратура Коношского района в ходе проверки установила, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» между ГКУ АО «ГУКС» и ООО «РК-Инвест» в июле 2022 заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома по ул. Восточная в пос. Коноша Архангельской области.

Также между ГКУ АО «ГУКС» и ООО «РК-Инвест» заключен государственный контракт на выполнение работ по завершению строительства двух многоквартирных домов в пос. Подюга Коношского района Архангельской области.

В связи с несоблюдением подрядчиком срока выполнения работ, повлекшим существенное нарушение жилищных прав граждан, прокуратурой Коношского района в отношении ООО «РК-Инвест» возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Мерами прокурорского реагирования обеспечено введение в эксплуатацию многоквартирных домов в пос. Подюга. Работы по завершению строительства многоквартирного дома по ул. Восточная в пос. Коноша находятся на контроле прокуратуры района.