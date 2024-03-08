Северодвинская краля решила подзаработать распространением наротиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Северодвинску около дома по улице Трухинова по подозрению в совершении наркопреступления задержана 34-летняя местная жительница.

Девушку доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у нее был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством массой порядка 20 граммов, что является крупным размером.

По имеющейся информации, северодвинка устроилась «работать» в интернет-магазин, занимающийся незаконным сбытом наркотических средств в теневом сегменте сети Интернет. Изъятые запрещенные вещества злоумышленница планировала распространить на территории города корабелов бесконтактным способом через так называемые тайники-закладки.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.