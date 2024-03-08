Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинская краля решила подзаработать распространением наротиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Северодвинску около дома по улице Трухинова по подозрению в совершении наркопреступления задержана 34-летняя местная жительница.

Девушку доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у нее был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством массой порядка 20 граммов, что является крупным размером.

По имеющейся информации, северодвинка устроилась «работать» в интернет-магазин, занимающийся незаконным сбытом наркотических средств в теневом сегменте сети Интернет. Изъятые запрещенные вещества злоумышленница планировала распространить на территории города корабелов бесконтактным способом через так называемые тайники-закладки.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.

29 март 10:32 | : Происшествия

Главные новости


Георгий Гудим-Левкович: «Мы не были на фронте, но рядом постояли»
Те, кто придут на смену. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (320)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20