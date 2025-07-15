Две архангелогородки попались на схеме обналичивания материнского капитала

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Архангельска. Они обвиняются по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году две жительницы областного центра в целях получения выплат по сертификатам материнского капитала, не желая реально улучшать жилищные условия семьи, обратились к риелтору, который имел опыт заключения номинальных сделок с использованием таких сертификатов.

Ранее риелтор оформил в собственность пустующие квартиры в доме, расположенном в деревне Леуново Холмогорского района. Помимо того, что данный дом не подключен к центральным системам водоснабжения и отопления, состояние приобретаемых квартир и отсутствие поблизости социальной инфраструктуры свидетельствовало о том, что приобретение этой недвижимости не могло быть использовано для постоянного проживания с детьми и не является улучшением жилищных условий.

Общая цена объектов по сделкам была эквивалентна номиналу сертификатов. В результате отделением Пенсионного фонда перечислено обвиняемым около 1 млн рублей, из которых женщины по договоренности с риелтором получили только незначительные суммы.

Вину в совершении преступления признала только одна из женщин.

Санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.