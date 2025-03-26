Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Продавец из Вельска проворачивала шахер-махер с услугами связи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летней жительницы Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что в 2021-2022 годах обвиняемая, работая в магазине бытовой техники и электроники в городе Вельске, желая получить денежное вознаграждение, оформила договоры оказания услуг связи с несуществующими лицами. Обвиняемая внесла недостоверную информацию в информационную систему оператора связи, чем нарушила правила эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 июль 12:24 | : Происшествия

Главные новости


Выборы губернатора Архангельской области. В чём интрига?
Осина зубы лечит

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (50)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20