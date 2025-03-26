Продавец из Вельска проворачивала шахер-махер с услугами связи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летней жительницы Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что в 2021-2022 годах обвиняемая, работая в магазине бытовой техники и электроники в городе Вельске, желая получить денежное вознаграждение, оформила договоры оказания услуг связи с несуществующими лицами. Обвиняемая внесла недостоверную информацию в информационную систему оператора связи, чем нарушила правила эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.