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В Котласе арестовали водителя, сломавшего нос сотруднику ППС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 27-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Следствием установлено, что 30 мая 2025 года вечером у торгового центра в городе Котласе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к сотрудникам патрульно-постовой службы МО МВД России «Котласский», которые проводили правовое разбирательство с водителем транспортного средства, совершившим административные правонарушения. Подозреваемый публично оскорбил представителей власти и применил в отношении одного из них насилие, опасное для здоровья. Сотрудники органов внутренних дел пресекли противоправные действия и доставили подозреваемого в отдел полиции для разбирательства. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подследственный признал свою вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением. 

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

05 июнь 14:51 | : Происшествия

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