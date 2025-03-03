Архангелогородец устроил погром в ресторан-отеле и обидел росгвардейцев

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителей власти).

Следствием установлено, что 31 января 2025 года ночью сотрудники филиала по городу Архангельска ФГКУ УВО ВНГ РФ по Архангельской области в связи со срабатыванием кнопки тревожной сигнализации прибыли в отель-ресторан, расположенный в центре города Архангельске, в котором обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повредил входную дверь. Обвиняемый, не желая выполнять законные требования представителей власти прекратить противоправные действия, публично высказал в адрес сотрудников Росгвардии оскорбления и угрозы применения насилия, а также ударил одного из них. Противоправные действия подследственного пресекли и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что был нетрезв.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.