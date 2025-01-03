Прошлым летом в Архангельске орудовал лже-полицейский

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении

23-летнего ранее не судимого жителя города Архангельска, обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Согласно предъявленному обвинению, в июле 2024 года двое молодых людей, находясь в квартире 74-летнего потерпевшего в Архангельске, убедили его передать 10 000 рублей под предлогом установки пластиковых окон. Выполнять соответствующие услуги «мастера» изначально не намеревались.

Спустя месяц, один из обвиняемых, переодевшись в форму сотрудника полиции, прибыл в квартиру пенсионера и сообщил о том, что 10 000 рублей потерпевший передал мошенникам, однако они уже задержаны и в суде в отношении них рассматривается уголовное дело.

Обвиняемый сообщил о необходимости участия в судебном заседании адвоката, который будет представлять интересы потерпевшего, а также в том, что после вынесения приговора все потраченные денежные средства будут возвращены.

За «оплату труда адвоката» обманутый пенсионер передал так называемому «полицейскому» 50 000 рублей.

После этого в августе 2024 года молодые люди под предлогом оказания таких же «адвокатских услуг» получили 29 тыс. рублей у еще одной 84-летней женщины.

Решив еще раз похитить у нее денежные средства, на следующий день лжеполицейские позвонили потерпевшей и сообщили о переносе судебного заседания, в связи с чем адвокату необходимо заплатить еще 30 тысяч рублей, заверив, что все денежные средства будут ей возвращены после вынесения приговора.

Последняя передача денег пресечена уже настоящими сотрудниками полиции, которые по сообщению родственников потерпевшей прибыли в ее квартиру за час до появления мошенников.

Обвиняемый удивился появлению настоящих полицейских в квартире пенсионерки и полностью признал вину в совершении преступлений.

В отношении другого соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением им контракта для участия в зоне специальной военной операции.

Уголовное дело будет направлено в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.