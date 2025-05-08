Жительница Вельского района случайно угробила знакомого в бане

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 54-летней жительницы Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 28 марта 2025 года на территории частного дома в деревне Кулаково-Подгорье Вельского района обвиняемая разрешила 28-летнему знакомому воспользоваться ее баней, не предупредив об особенностях подачи электрического тока в строение бани посредством кабеля с двумя вилками на концах. Мужчина, не зная, что один из концов электрокабеля подключен в электрическую розетку, установленную на стене дома, при вытаскивании вилки кабеля из розетки на стене бани случайно коснулся своей рукой штырей, вынутой им вилки, находившейся под электрическим напряжением. В результате указанных действий потерпевшему по неосторожности была причинена смертельная электротравма (поражение техническим электричеством).

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что при помощи электрического кабеля с двумя штепсельными вилками на концах осуществлялась подача электричества в баню.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



