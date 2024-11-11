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Деревенская разборка в Вельском округе закончилась убийством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 40-летнего жителя села Шеговары Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в один из дней в период с  16 по 30 сентября 2024 года в  квартире дома по ул. Некрасова села Шеговары Вельского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары головой и стеклянной бутылкой по голове  49-летнему местному жителю, после чего вооружился взятым в указанной квартире ножом и нанес им удар в шею потерпевшего, причинив ранение, от которого мужчина скончался на месте преступления. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 декабрь 09:13 | : Происшествия

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