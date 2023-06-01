Гневная вельчанка ударила ножом в живот мужа-трудоголика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 42-летней жительницы Вельского района в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Следствием установлено, что 24 декабря 2022 года утром по месту жительства в деревне Пловская обвиняемая в ходе ссоры и возникшей личной неприязни нанесла удар кухонным ножом в область живота 45-летнему супругу. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи, которую вызвала обвиняемая, потерпевший остался жив, его здоровью причинен тяжкий вред.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт с супругом произошел из-за того, что он накануне вечером поздно пришел с работы и на ее телефонные звонки не отвечал. В порыве гнева она ударила его кухонным ножом.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
(фото с https://orbsteppe.ru/)
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