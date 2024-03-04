Пенсионерка-рецидивистка из вельской деревни устроила поножовщину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимой за убийство 57-летней жительницы Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 7 июля 2024 года во дворе частного дома в деревне Хорошевская Вельского района обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникшей личной неприязни нанесла 48-летнему потерпевшему два удара ножом в область груди и предплечья. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, очевидец преступления выхватила у обвиняемой нож и вызвала скорую медицинскую помощь, пострадавшего госпитализировали в больницу и он остался жив.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт произошел после совместного употребления спиртных напитков. Она высказала потерпевшему претензии, что он употреблял спиртное за ее счет. В ходе ссоры она нанесла ему удары ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.