В Архангельске задержан угонщик, на счету которого семь ДТП

В полицию города Архангельска поступило несколько сообщений о дорожно-транспортных происшествиях по вине водителя автомобиля «Ниссан», который скрывался с мест ДТП. После седьмого столкновения с легковым автомобилем на перекрестке улицы Воскресенской и проспекта Советских космонавтов водитель «Ниссан» был остановлен и задержан собственником пострадавшего автомобиля и проезжавшим мимо нарядом патрульно-постовой службы полиции.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что находившийся за рулем кроссовера 61-летний мужчина не имеет права управления транспортными средствами, а машину он угнал.

По предварительным данным, сегодня около 11 часов утра, проходя по улице, он увидел припаркованный автомобиль «Ниссан». Дверь кроссовера была открыта, а ключи оставлены в замке зажигания. На переднем пассажирском сиденье находилась женщина. Как оказалось, ее супруг ненадолго вышел в магазин. Злоумышленник вытолкнул женщину из автомобиля, после чего скрылся на иномарке.

Не имея необходимых навыков вождения, мужчина грубо нарушал правила дорожного движения, спровоцировав ряд дорожно-транспортных происшествий, в которых механические повреждения получили восемь автомобилей. По имеющимся сведениям, в дорожных авариях никто не пострадал.

Следственным управлением УМВД России по г. Архангельску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкцией статьи предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.