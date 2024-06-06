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Архангельский угонщик устроил массовую аварию с участием скорой помощи

Днем 11 августа в Архангельске в экстренные службы поступило сообщение от граждан о том, что на светофоре на перекрестке улиц Тимме-Воскресенская находится автомобиль «БМВ», водителю которого возможно стало плохо. Машина остановилась на красный сигнал светофора, а на зеленый не продолжила движение. При этом водитель лежит лицом на руле, не двигаясь.

На место выехали сотрудники МЧС, бригада скорой медицинской помощи и наряд дорожно-патрульной службы. Специалисты попытались открыть дверь автомобиля, однако в этот момент водитель очнулся. Увидев людей в форме, он резко привел иномарку в движение и попытался скрыться, совершив наезд на автомобиль скорой помощи. После этого он продолжил движение, сотрудники полиции начали преследование данного транспортного средства. Не справившись с управлением, водитель «БМВ» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с тремя легковыми автомобилями (Шевроле, Москвич и грузовая газель), которые остановились на красный сигнал светофора. Машины получили механические повреждения, водители и пассажиры не пострадали.

Управлявший «БМВ» мужчина 1996 года рождения был задержан сотрудниками Госавтоинспекции и доставлен в отдел полиции, иномарку поместили на штрафстоянку. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортными средствами, при этом данный автомобиль ему не принадлежит.

Спустя некоторое время в полицию обратилась собственница «БМВ», которая сообщила об угоне. По словам женщины, она оставила машину у автосервиса на улице Чапаева, где предположительно работал задержанный.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя составлено несколько административных материалов. По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело.

12 август 07:09 | : Происшествия

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