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В Вельске убийцу семейной пары приоворили к пожизненному заключению

Вельский районный суд согласился с позицией прокуратуры  и признал виновным  неоднократно судимого жителя Вологодской области  по п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ).

Установлено, что в начале декабря 2003 года подсудимый, находясь в автомобиле, припаркованном у дома, нанес своему знакомому три удара заточкой в грудь, от чего мужчина скончался на месте. 

Затем, воспользовавшись ключами потерпевшего, проник в квартиру, где в это время  находились супруга потерпевшего с малолетним ребенком и с целью не оставлять свидетелей преступления, при помощи веревки задушил женщину.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме. 

Причастность мужчины к совершению преступления установлена, в том числе по результатам биологической экспертизы запаховых следов человека.

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинения,  по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда удовлетворены в размере 4 млн рублей.

06 июнь 14:56 | : Происшествия

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