Раскрыто убийство 21-летней давности в Архангельской области

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве двух лиц в отношении ранее неоднократно судимого жителя Вологодской области, обвиняемого по п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия обвиняемый в один из дней декабря 2003 года, находясь в г. Вельске Архангельской области, с целью возврата долга выманил своего знакомого из дома, и находясь в автомобиле последнего, схватил «заточку», нанес ею три удара в грудь потерпевшего, от чего последний скончался на месте.

Не обнаружив при потерпевшем денежных средств, обвиняемый, воспользовавшись ключами, проник в его квартиру, откуда похитил 100 тыс.рублей. В квартире в это время находилась супруга потерпевшего с малолетним ребенком, для которой противоправность действий обвиняемого стала очевидной. С целью не оставлять свидетелей преступления, при помощи веревки он задушил женщину. Годовалого ребенка обвиняемый не лишил жизни, но оставил сиротой.

Причастность мужчины к совершенному преступлению установлена по результатам биологической экспертизы запаховых следов человека.

Под тяжестью улик обвиняемый вину в совершении убийства семьи признал.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Вельский районный суд Архангельской области.