Ничего нового. Житель Лешконского искромсал ножом собутыльника

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 55-летнего жителя с. Лешуконское виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что осужденный в ночь с 6 на 7 февраля 2025 года, в состоянии алкогольного опьянения в деревне Усть-Кыма Лешуконского района в ходе конфликта с мужчиной нанес ему не менее 29 ударов ножом, причинив множественные колото-резанные ранения, которые к наступлению смерти потерпевшего на месте преступления.

Подсудимый, несмотря на совокупность изобличающих его доказательств, вину в убийстве не признал, заявив о непричастности к совершенному преступлению.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.