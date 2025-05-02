Архангелогородец пристрелил оппонента в пьяном споре из охотничьего ружья через дверь

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 34-летнего жителя областного центра виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что осужденный 08.01.2025 в вечернее время находился в состоянии алкогольного опьянения в коммунальной квартире в доме на ул.Садовая в г. Архангельске. В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина схватил имевшееся в комнате охотничье ружье и через дверь произвел выстрел в 64-летнего соседа, причинив огнестрельные ранения, от которых потерпевший скончался в больнице 18.02.2025.

Вину в убийстве осужденный не признал, пояснив, что произошел непроизвольный выстрел.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.