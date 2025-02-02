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Архангельский молодец позарился на чужое добро и получил условный срок

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что 1 апреля 2024 года после совместного употребления спиртных напитков со случайным 57-летним знакомым на улице Выучейского в городе Архангельске осужденный и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу 25-летний житель областного центра, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,  вызвались проводить мужчину домой, зашли с ним в лифт и выхватили у него из рук мобильный телефон. С похищенным телефоном скрылись с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия несовершеннолетний фигурант дела признал свою вину и вместе с соучастником преступления возместил причиненный потерпевшему ущерб. В ходе судебного разбирательства он также дал признательные показания.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде условного лишения свободы.

27 февраль 10:54 | : Происшествия

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