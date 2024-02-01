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Житель Архангельска, спрятавший тело мурманчанина в шкаф, получил 7 лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Следствием и судом установлено, что в период с 4 по 6 ноября 2023 года в съемной квартире на улице Логинова в городе Архангельске в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта осужденный нанес несколько ударов руками и ногами по голове и телу 41-летнему жителю Мурманской области, после чего задушил пострадавшего при помощи полотенца и оттащил тело в шкаф. Затем похитил два телефона у убитого стоимостью 15500 рублей и скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что познакомился с жителем Мурманской обрасти на улице и принял его приглашение прийти в гости. В процессе совместного распития спиртных напитков мурманчанин оскорбил его мать, поэтому в порыве гнева он его избил и задушил, а тело спрятал в шкаф-купе. Утром проснулся, похитил два телефона у убитого, закрыл входную дверь в чужую квартиру на ключ и скрылся с места преступления.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также  удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда  в размере 1,5 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://pravoved-plus.msk.ru) 

15 март 10:53 | : Происшествия

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