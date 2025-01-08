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В Котласе схватили поджигателя жилого дома

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» поступило сообщение о возгорании в подъезде многоквартирного деревянного дома на улице Заводская. Пожар был потушен одним из жильцов до приезда экстренных служб. Установлено, что причиной возгорания стал поджог.

Проживающий на втором этаже пожилой мужчина рассказал прибывшим на вызов стражам порядка, что их дом коммунального типа признан аварийным. Большая часть соседей давно съехала. Помимо его с супругой, в доме остались лишь два жильца на первом этаже. Около 22.30, когда они с женой уже легли спать, котлашанин почувствовал запах гари. Решив проверить, все ли в порядке, он вышел в общий коридор, затем на лестничную площадку, где и увидел разгорающееся пламя. Быстро сориентировавшись, он потушил огонь и позвонил в полицию.

В ходе работы сотрудниками следственно-оперативной группы был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 44-летний мужчина – жилец с первого этажа. В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По имеющейся информации, причиной поджога стало личное неприязненное отношение подозреваемого к пожилым соседям. Семейная пара не раз высказывала недовольство тем, что он приводит в дом пьяные компании и устраивает ночные гулянки. Трагедии удалось избежать только благодаря бдительности и грамотным действиям пенсионера.

По факту покушения на умышленное уничтожение имущества путем поджога возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведется следствие.

12 февраль 09:25 | : Происшествия

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