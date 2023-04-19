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В Архангельске задержан поджигатель деревянного дома на Самойло

4 июля 2023 года около шести часов утра в полицию поступило сообщение о возгорании деревянного дома на улице Самойло в городе Архангельске. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. В ходе работы следственно-оперативной группы было установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

По горячим следам подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался нигде не работающий житель Северодвинска 1997 года рождения. Ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное криминальное деяние.

По факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога было возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.  В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

07 июль 12:36 | : Происшествия

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