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В поселке Луковецкий мстительная дама пыталась спалить квартиру недруга

18 января около 20:00 в дежурную часть ОМВД России «Холмогорский» поступило сообщение о возгорании деревянного одноэтажного дома, расположенного на улице Молодежной в поселке Луковецкий. В результате пожара одна комната на первом этаже была полностью уничтожена огнем. В ходе работы следственно-оперативной группы полиции было установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась нигде не работающая 48-летняя местная жительница.

Установлено, что злоумышленница совершила преступление на почве личной неприязни к хозяину квартиры. Изначально женщина хотела поджечь автомобиль, принадлежащий потерпевшему, однако не смогла открыть лючок бензобака. Тогда она путем свободного доступа проникла на общую веранду дома, подожгла диван и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

 

23 январь 13:07 | : Скандалы

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