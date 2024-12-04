Архангельские приставы подключились к системе «Безопасный город»

Теперь у архангелогородцев, уклоняющихся от уплаты задолженностей, ещё меньше шансов спрятать свой автомобиль от ареста.

Нежелание платить по счетам нередко приводит к тому, что должники пытаются скрыть от судебных приставов местонахождение своих транспортных средств, чтобы избежать их ареста и изъятия. В таких случаях объявляется розыск имущества и проводятся разыскные мероприятия.

Теперь помощь в розыске сотрудникам УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу оказывает автоматизированный программный комплекс «Безопасный город». Комплекс позволяет отследить передвижение разыскиваемого автомобиля, после чего ориентировка передаётся в ГИБДД.

Опыт такого взаимодействия уже дал первый результат. На днях вынужденно прервал свою поездку на автомобиле должник, уклоняющийся от погашения 400-тысячного долга в пользу физического лица. Разыскиваемая «Лада Приора» была остановлена сотрудниками ГИБДД, а затем арестована приехавшими к месту задержания судебными приставами.

Чтобы у должника не было соблазна попытаться покинуть место совершения исполнительных действия до приезда эвакуатора, колёса машины были заблокированы специальным устройством.

В результате, автомобиль был помещён на стоянку, а его владелец продолжил свой путь на общественном транспорте.

У мужчины ещё есть время вернуть автомобиль. Для этого необходимо погасить имеющийся долг в полном объёме.