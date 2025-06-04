Вверх
По Архангельской области пройдет «Великий русский северный путь»

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и настоятельница московского Новодевичьего ставропигиального монастыря игумения Маргарита (Феоктистова) приняли участие в совещании по вопросам реализации на территории области туристическо-паломнического маршрута «Великий русский северный путь». 


 Во встрече, которая состоялась в региональном правительстве, приняла участие министр культуры Архангельской области Оксана Светлова. 

 Маршрут соединит главные центры Православия Северо-Запада России, большая часть которых имеет статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршрут, общая протяженность которого 2000 километров, начинается от Новодевичьего монастыря и заканчивается в Спасо-Преображенском Соловецком ставропигиальном мужском монастыре. В 2026 году планируется презентация нового маршрута в Париже.



