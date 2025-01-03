Житель Северодвинска пытался расправиться с шестерыми противниками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за убийство 29-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство шести лиц по мотивам национальной и религиозной ненависти).

Следствием установлено, что 7 сентября 2024 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле подъехал во двор дома № 16 по улице Советских Космонавтов в городе Северодвинске, где находилась компания из шести ранее незнакомых ему людей. Имея умысел на их убийство, обвиняемый распылил в лицо одному из них содержимое газового баллончика, не менее четырех раз выстрелил из аэрозольного пистолета еще в трех человек, а также нанес удары кулаками и стеклянной бутылкой по голове, а затем разбитой бутылкой с острыми краями в область расположения жизненно важных органов потерпевших. Противоправные действия нападавшего были пресечены прибывшими на место сотрудниками полиции. Благодаря активному сопротивлению потерпевших, вмешательству сотрудников полиции и своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавшие мужчины остались живы.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что действительно нетрезвый стрелял из газового пистолета и размахивал осколком бутылки рядом с ранее незнакомыми людьми.

На период следствия в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.