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Житель Няндомы устроил резню во дворе дома

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за преступления против собственности жителя города Няндомы в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Следствием установлено, что 24 февраля 2024 года ночью во дворе дома по улице Строителей в городе Няндоме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вмешался в конфликт и нанес удары ножом двум братьям. В результате проникающего ножевого ранения шеи 49-летний мужчина скончался на месте преступления, 30-летний потерпевший оказал активное сопротивление и уклонился от ударов ножом.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://infopovod.ru)

13 июнь 09:01 | : Происшествия

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