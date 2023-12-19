Попытка убийства девочки в Архангельске дошла до суда

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 37-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в, и» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней из хулиганских побуждений).

Следствием установлено, что 9 октября 2023 года днем у дома по улице Краснофлотская в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, догнал ранее незнакомую 12-летнюю девочку и пытался ее задушить, накинув ей на шею полусинтетический шнурок и затягивая петлю. Благодаря тому, что потерпевшая оказала активное сопротивление, а также вмешательству очевидцев преступления девочка осталась жива. Обвиняемый скрылся с места преступления, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.