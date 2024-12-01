Виновнику ДТП с двумя смертями из Архангельска увеличили срок в два раза

Вступил в законную силу приговор Холмогорского районного суда от 06.08.2024 в отношении 53-летнего жителя г. Архангельска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Установлено, что виновный 15.12.2023, двигаясь на автомобиле «Мазда 6 Спорт» на 1110 километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в направлении г. Архангельска, в нарушение Правил дорожного движения при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Шкода Октавиа», водитель и пассажир которого погибли.

Судом первой инстанции осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Государственный обвинитель оспорил приговор по мотиву мягкости наказания.

Архангельский областной суд согласился с мнением прокурора и назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.