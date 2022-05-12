Архангельский водитель, угробивший в ДТП трех человек, был трезв

Холмогорским районным судом оглашен обвинительный приговор в отношении 41-летнего жителя г. Архангельска по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в октябре 2019 года, жертвами которого стали 59-летний мужчина, 34-летняя женщина и малолетний ребенок, 2015 года рождения.
Установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем марки «Toyota Land Cruiser-200», двигаясь в вечернее время на 1078 километре автодороги «М-8 Холмогоры» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся автомобилем «Volkswagen Tiguan».
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в автомобиле «Volkswagen Tiguan».
Органом предварительного расследования действия обвиняемого квалифицированы по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Однако суд признал его виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), указав, что утверждения стороны обвинения о нахождении подсудимого в состоянии опьянения не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу.