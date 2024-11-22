В Архангельской области трое маргиналов насмерть забили четвертого

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению трех жителей Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 30 декабря 2023 года ночью в подъезде дома в поселке Река Емца Плесецкого района обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против собственности знакомый потерпевшего, а также два мужчины, отбывающие наказание в колонии-поселении за ранее совершенные преступления.

В ходе допроса один из обвиняемых признал свою вину и пояснил следователю, что потерпевший у него в гостях употреблял спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора. Обвиняемые совместно избили потерпевшего, поочередно нанося ему удары ногами и руками по различным частям тела. Один из обвиняемых с целью скрыть совершенное преступление оттащил тело пострадавшего в подъезд. Мужчина умер от полученной тупой закрытой травмы головы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.