В Обозерской юноша убил мужчину, спаивавшего его деда

16 апреля 2023 года ночью у дома по улице Ломоносова в поселке Обозерский Плесецкого района обнаружено тело 69-летнего мужчины со следами побоев. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении потерпевшего задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 18-летний местный житель.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что под утро возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. У дома встретил потерпевшего, который стал требовать, чтобы он передал деду, что тот хочет с ним выпить. Он был категорически против, так как когда дед выпивал, между членами семьи происходили конфликты. Между ним и потерпевшим произошла словесная ссора, в ходе которой он нанес тому удары руками и ногами по голове, после чего ушел домой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.