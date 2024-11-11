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У архангельских судебных приставов борьба с коррупцией в приоритете

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.  В соответствии с Конвенцией страны-участники должны добиваться, чтобы должностные лица органов государственной власти были неподкупными, честными и ответственными.

Основными задачами УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в сфере противодействия коррупции является выявление и предупреждение фактов коррупции, нарушений требований по урегулированию конфликта интересов, совершения сотрудниками должностных преступлений, проведение предупредительно-профилактических мероприятий.

Одной из мер предупреждения правонарушений является проверка кандидатов при поступлении на государственную службу в ФССП России на предмет возможной причастности к противоправной деятельности. В 2024 году сотрудниками отделения собственной безопасности Управления проведено почти 180 таких проверок, по результатам которых семерым кандидатом в замещении должности отказано. 

Кроме того, регулярно проводятся проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых сотрудниками и государственными гражданскими служащими Управления, а также соблюдения ими установленных в целях противодействия коррупции ограничений и требований к служебному поведению.

В целях выявления, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений со стороны судебных приставов, своевременного реагирования на недостатки в их работе в Управлении  круглосуточно работает «телефон доверия по противодействию коррупции». 

По номеру  8 (8182) 66-08-50 любой гражданин или представитель организации может сообщить о злоупотреблениях служебными полномочиями или противоправных действиях сотрудников Службы. Желательно, чтобы в сообщении содержались подробности: где и когда имело место правонарушение, кто в нём участвовал. Это поможет эффективнее провести проверку и привлечь вино

09 декабрь 08:47 | : Происшествия

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